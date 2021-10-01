Минюст включил в список нежелательных две религиозные организации из США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России включило в список нежелательных две религиозные организации из Соединенных Штатов: «Всемирный Институт сайентологических предприятий» и «Церковь духовной технологии», именуемая также «Библиотекой Л. Рона Хаббарда».

Организации внесены в перечень нежелательных в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», отмечается на сайте Минюста. Кроме того в список попала «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO).

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Генпрокуратура РФ пополнила список нежелательных организаций соросовским ВУЗом из США «Бард колледж», который желал открыть свой факультет в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее Госдума приняла закон, который ужесточающий ответственность за причастность к работе иностранных или международных нежелательных неправительственных организаций (НПО).