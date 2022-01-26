Врач рассказал об исчезновении самого распространенного симптома у пациентов с "омикроном"

Cо временем коронавирус Covid-19 стал всё больше похож на обычную респираторную инфекцию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Повышенная температура стала встречаться не более чем у половины заразившихся омикрон-штаммом коронавируса.

Вместе с тем, высокая температура на сегодняшний день является одним из основных симптомов коронавирусной инфекции. Но с появлением нового штамма медики заметили, что он перестает быть самым частым среди пациентов. Об этом рассказал главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в разговоре с изданием Лента.ru.

Реже пациенты с омикрон-штаммом стали жаловаться также и на мышечные боли, снижение аппетита и аносмию (потерю обоняния и вкуса).

«То есть то, что было типично для предыдущих штаммов, прежде всего аносмия, при омикрон-штамме встречается достаточно редко — по сравнению с дельтой количество таких людей с аносмией снизилось в восемь раз», — отметил доктор.

По словам Позднякова, коронавирус мимикрирует, пытаясь уйти от атаки коллективного иммунитета. Поэтому со временем он стал всё больше похож на обычную респираторную инфекцию.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что учёные из Израиля выяснили, что прививка на ранней стадии заражения COVID19 снижает риск смерти от вируса.