Bloomberg: в Евросоюзе просят послаблений для банков в рамках санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько стран Европейского союза просят исключений в рамках вероятных санкций в отношении России, в том числе послабления для некоторых российских банков, контрактов и сделок по энергетике.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, Евросоюз начал работу над пакетом ограничительных мер в отношении Москвы, который может включать ограничение на конвертирование валюты, а также меры по экспортному контролю, запреты на импорт и экспорт.

«Некоторые крупные страны - члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Берлин настаивает на том, что в случае введения ограничений против России из-за ситуации вокруг Украины исключить возможность введения санкций в сфере энергетики, поскольку тогда могут оказаться под угрозой поставки природного российского газа в Европу.