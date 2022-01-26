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Политика26 января 2022 8:09

Bloomberg: в Евросоюзе просят послаблений для банков в рамках санкций против России

Евросоюз начал работать над пакетом ограничений в отношении Москвы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Bloomberg: в Евросоюзе просят послаблений для банков в рамках санкций против России

Bloomberg: в Евросоюзе просят послаблений для банков в рамках санкций против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько стран Европейского союза просят исключений в рамках вероятных санкций в отношении России, в том числе послабления для некоторых российских банков, контрактов и сделок по энергетике.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, Евросоюз начал работу над пакетом ограничительных мер в отношении Москвы, который может включать ограничение на конвертирование валюты, а также меры по экспортному контролю, запреты на импорт и экспорт.

«Некоторые крупные страны - члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Берлин настаивает на том, что в случае введения ограничений против России из-за ситуации вокруг Украины исключить возможность введения санкций в сфере энергетики, поскольку тогда могут оказаться под угрозой поставки природного российского газа в Европу.