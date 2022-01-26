Bloomberg: Германия настаивает на исключении санкций против России в сфере энергетики

Германия настаивает на исключении санкций против России в сфере энергетики Фото: REUTERS

Германия настаивает на том, что в случае введения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины необходимо исключить возможность введения ограничений в сфере энергетики, поскольку тогда могут оказаться под угрозой поставки природного российского газа в Европу, сообщает агентство Bloomberg.

Источники издания утверждают, что такой же точки зрения придерживаются и другие крупные западноевропейские страны. Один из собеседников агентства сказал, что скорее всего, в окончательном пакете санкций на случай предполагаемого «вторжения», который сейчас согласовывается с США, для энергетического сектора будет сделано исключение.

По данным Bloomberg, Берлин готов подписать пакет санкций, включающий запрет на долларовые операции для некоторых российских банков, ограничения на импорт из России определенных металлов и химикатов, а также на экспорт в нашу страну части товаров.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями, обсуждались возможные планы снабжения стран Евросоюза газом на случай срыва поставок голубого топлива из России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на пресс-конференции 20 января президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие строгие ограничения, что это станет для России «катастрофой».

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