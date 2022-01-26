В постпредстве России при ООН заявили, что Украину «наводнило» оружие США и НАТО

В постпредстве России при ООН заявили, что Украину «наводнили» оружие США и НАТО Фото: REUTERS

Украину «наводнило» оружие Соединенных Штатов и НАТО. Такое заявление сделали в постпредстве России при Организации Объединённых Наций (ООН), отметив, что Вашингтон занимает деструктивную позицию по украинской проблеме.

Российские дипломаты указали на то, что Вашингтон, «культивируя русофобию» среди американских граждан, а также «государств-единомышленников», заявляют о скоплениях российских войск, представляя это «как чуть ли не первопричину всех проблем». Как отметили в постпредстве, США «забывают уточнить», что говорят о российских силах на территории России.

«Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства», - заявили российские дипломаты, отметив, что нет объяснений тому, что делает вблизи берегов РФ американский флот, «усиливающий напряжённость в черноморском районе».

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад развязал против Москвы настоящую информационную войну, обвиняя ее в планах «напасть» на Украину, отметив, что для таких обвинений нет никаких оснований.