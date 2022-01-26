Матвиенко заявила, что Запад развязал против России настоящую информационную войну

Валентина Матвиенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад развязал против Москвы настоящую информационную войну, обвиняя Россию в планах «напасть» на Украину. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что для таких обвинений нет никаких оснований.

«Западом развязана настоящая информационная война. Из эпохи "информации" мир перешёл в эпоху "дезинформации". Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, якобы готовящемся нападении на Украину - без каких-либо оснований и доказательств», - заявил спикер Совфеда на открытии весенней сессии.

Матвиенко также указала на непрекращающиеся попытки Запада дестабилизировать ситуацию в ряде соседних с Россией странах.

«Мир продолжает испытывать период тревожности, турбулентности. К сожалению, не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию в ряде соседних государств», - добавила она.

Напомним, в Кремле ни раз заявляли, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории и является суверенным делом государства. Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя очередные публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, назвал подобные сообщения голословными.