В России 26 января 2022 выявлено 74 692 случая заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России было выявлено рекордное число новых заражений коронавирусом за всю пандемию. За 24 часа COVID-19 подтвердили у 74 692 человек. Такие данные в среду, 26 января 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за прошедшие сутки зарегистрировали 657 летальных исхода, а полностью выздоровели 28 197 человек.

Таким образом, по состоянию на 26 января 2022 года общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 11 315 801. Жертвами инфекции стало 328 105 человек, а выздоровели 10 099 937 пациентов.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в мире выросла на пять процентов, а смертность – на один процент. Согласно приведенным данным, за семь дней медики разных стран мира выявили 21 362288 новых инфицированных, за этот период было зафиксировано 49890 летальных исходов.