За неделю в мире заразились коронавирусом более 21 млн человек

За неделю заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 5% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в мире выросла на пять процентов, а смертность – на один процент. Об этом в ночь на среду, 26 января, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Общее число новых случаев заболевания составило на прошлой неделе (с 17 по 23 января) более 21 миллиона, что на 5% больше по сравнению с предыдущей неделей», - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

Всего же за семь дней медики разных стран мира выявили 21 362288 новых инфицированных, за этот период было зафиксировано 49890 летальных исходов. По состоянию на вечер вторника, 25 января, общее число заразившихся с начала пандемии составляло 352 796704 человека, умерли от последствий COVID-19 в общей сложности 5 600434 пациента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ВОЗ заявили, что «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ВОЗ назвали условия, при которых пандемия коронавируса закончится уже в 2022 году

Гебрейесус отметил, что «омикрон», хотя и имеет способность к быстрому распространению, приводит к менее тяжелым последствиям для заболевших (подробности).