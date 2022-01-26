Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу через две недели.

"Я надеюсь, что он [подъем заболеваемости] через пару недель должен остановиться. А плато может тянуться довольно долго. По крайней мере это может быть и февраль, и март. То есть до весны, вполне возможно", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru

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