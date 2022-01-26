Матвиенко предложила усилить ответственность чиновников за нападение бродячих собак на людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Регионам нужно усилить ответственность чиновников за случаи нападения бродячих собак на людей, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Дело в ответственности чиновников. Что, они не видели эти стаи собак? Почему они не создают приюты, чтобы этих собак кормили, чтобы они были под присмотром? И, наверное, надо финансирование выделять», – заявила председатель Совфеда на заседании верхней палаты парламента.

Матвиенко отметила необходимость анализа законодательства и повышения ответственности граждан за животных, оставшихся на улице. Кроме того, считает она, для отдельных пород собак нужно предусмотреть размещение в специальных приютах.

Напомним, в понедельник, 24 января, бездомные собаки покусали детей в Биробиджане. Пострадавшие оказались родными братом и сестрой, их отправили на лечение.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело после гибели семилетней девочки, которую загрызли бродячие собаки