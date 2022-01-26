Матвиенко выступила за строгие меры против тех, кто пытает заключенных

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Должностные лица, применяющие пытки к заключенным, должны нести самую строгую ответственность перед законодательством. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что ответственность должны нести лица, которые допускают бесчеловечное отношение к заключенным, а также те, кто потакает подобным преступлениям, подчеркнув, что пытки недопустимы в цивилизованном обществе.

«В цивилизованном обществе пытки - это недопустимо, и мы должны сделать все, чтобы в нашей стране это явление окончательно и бесповоротно ушло в прошлое», - сказала спикер Совфеда.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 декабря прошлого года главы комитетов Государственной думы и Софеда по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект о расширении понятия «пытки» и усилении наказания за их применение. Матвиенко высказалась за ужесточение наказания за пытки.