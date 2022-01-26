В МИД сообщили, что Россия получила от США часть ответов на предложения по гарантиям безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что РФ получила от Соединенных Штатов Америки часть ответов на предложения по гарантиям безопасности. Сейчас Москва хочет знать, почему Вашингтон считает некоторые предложения неприемлемыми.

- Сегодня процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и в мире дошел до такой черты, когда необходимо предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы мир от этой опасной черты отодвинулся, — добавил Грушко.

По словам дипломата, в отношениях России и НАТО нет позитивной повестки. В данный момент вопрос о восстановлении постпредства при альянсе не стоит.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что письменный ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности ни для кого «не станет сюрпризом». Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства сообщил сотрудникам СМИ, что в документе будут «четко обозначены области, в которых может быть определенная польза» от сотрудничества Вашингтона с Москвой, а также «где может быть достигнут прогресс», когда речь идет об укреплении коллективной безопасности и «устранении некоторых озабоченностей, выраженных Россией».