Лавров заявил, что Россия примет меры, если США не ответят на предложения по гарантиям безопасности

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры, если Запад не ответит на предложения по гарантиям безопасности.

- Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент (РФ Владимир Путин), предпримет необходимые ответные меры, — сказал он.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, безопасность России и ее граждан является приоритетом для Москвы. И безопасность будет обеспечена в любом случае, добавил Лавров.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что письменный ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности ни для кого «не станет сюрпризом». Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства сообщил сотрудникам СМИ, что в документе будут «четко обозначены области, в которых может быть определенная польза» от сотрудничества Вашингтона с Москвой, а также «где может быть достигнут прогресс», когда речь идет об укреплении коллективной безопасности и «устранении некоторых озабоченностей, выраженных Россией».