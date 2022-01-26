Лавров: США подталкивают Украину к провокациям против России

Лавров заявил, что США подталкивают Украину к провокациям против России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО подталкивают Украину к провокациям в отношении России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против России», – сказал дипломат в ходе выступления в Государственной думе.

Как заявил Лавров, Вашингтон и его европейские союзники удваивают усилия по сдерживанию Москвы, при этом забывают «культуру дипломатии».

Напомним, в конце 2021 года Вооруженные силы Украины начали очередные учения недалеко от Крыма. Тренировки проходили с участием противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений.

Как писал сайт kp.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон помогает Киеву оборонительными системами и тем, что «укрепляет восточно-европейский фланг НАТО».