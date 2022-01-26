Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 января 2022 10:19

Лавров: США подталкивают Украину к провокациям против России

Киев все сильнее втягивают в орбиту НАТО, отметил глава МИД РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Лавров заявил, что США подталкивают Украину к провокациям против России

Лавров заявил, что США подталкивают Украину к провокациям против России

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО подталкивают Украину к провокациям в отношении России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против России», – сказал дипломат в ходе выступления в Государственной думе.

Как заявил Лавров, Вашингтон и его европейские союзники удваивают усилия по сдерживанию Москвы, при этом забывают «культуру дипломатии».

Напомним, в конце 2021 года Вооруженные силы Украины начали очередные учения недалеко от Крыма. Тренировки проходили с участием противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений.

Как писал сайт kp.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон помогает Киеву оборонительными системами и тем, что «укрепляет восточно-европейский фланг НАТО».