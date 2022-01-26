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Политика26 января 2022 10:37

Более 20 судов Черноморского флота РФ вышли на учения в море

Суда вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: Пресс-служба ЮВО

Фото: Пресс-служба ЮВО

Свыше 20 кораблей, боевых катеров и судов Черноморского флота России вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для участия в учениях, которые состоятся в акватории Черного моря. Об этом в среду, 26 января, сообщила пресс-служба ЧФ.

«В рамках учения в Черном море … задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики», - говорится в заявлении.

Уточняется, что на переходе в данные районы экипажи кораблей проведут несколько тренировок по организации связи, организации противовоздушной обороны в море и безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством.

Напомним, в январе-феврале этого года во всех зонах российских флотов запланирована серия военно-морских учений под общим руководством главкома Военно-морского флота. Как писал сайт kp.ru, накануне двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота России также вышли из пунктов базирования на учения в море.