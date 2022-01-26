В ДНР обвинили украинских националистов в вербовке добровольцев для отправки в Донбасс Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украинские националисты вербуют добровольцев для их участия в военном конфликте в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций. На вербовочных пунктах в Харькове, Белой Церкви, Херсоне и Днепропетровске проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действиях в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы. Начат сбор средств для покупки транспорта и снаряжения для штурмовых групп националистов», – приводятся слова Басурина на сайте Народной милиции ДНР.

Как утверждается в заявлении, Вооруженные силы Украины испытывают дефицит боеприпасов и снарядов, который компенсируется поставками из-за рубежа. Киев проводит переговоры со странами НАТО, которые обладают старыми боеприпасами для артиллерийских орудий советского производства, стоящих на вооружении украинской армии, отмечается в сообщении. В частности, Минобороны Украины и Чехии обсуждают предоставление ВСУ 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, заявил Басурин.

Как писал сайт kp.ru, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины.

Ранее в ДНР сообщали о стягивании Киевом к Донбассу 120-тысячной армии и тяжелого вооружения.