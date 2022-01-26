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Авто26 января 2022 11:10

Автоэксперт назвал причину резкого роста цен на новые автомобили

Автоэксперт Баканов заявил, что объективных причин для взрывного роста цен на автомобили нет
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Автоэксперт назвал причину резкого роста цен на новые автомобили

Автоэксперт назвал причину резкого роста цен на новые автомобили

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Автоэксперт Петр Баканов назвал жадность автодилеров главной причиной резкого роста цен на новые автомобили в 2021 году.

"Объективных причин для взрывного роста цен на автомобили нет. Да, производители повышают цены из-за инфляции и колебаний курса валют, есть проблемы с поставками компонентов, дефицитом полупроводников, но все это — ну может треть от роста цен, а дальше начинаются вопросы к дилерам", - пояснил специалист в беседе с "Ридусом".

Баканов отметил, что злоупотребления на авторынке будут продолжаться до тех пор, пока у покупателей не закончатся деньги. Он добавил, что сейчас хорошее время для того чтобы продавать машину, а не покупать.

"Мы наблюдаем абсолютную некомпетентность покупателя, непонимание того, что покупка машины сегодня - это невыгодная инвестиция. Сейчас, как раз хорошее время, чтобы продавать машину, а не покупать", - резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что автодилеры прогнозируют подорожание машин на 20% в наступающем 2022 году. Так, вслед за новыми автомобилями прибавят в цене и подержанные