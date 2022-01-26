Россияне смогут оплачивать налоги и штрафы по номеру телефона во второй половине 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители кредитных организаций сообщили, что крупные банки планируют в ближайшие месяцы подключиться к сервису С2G, который позволит оплачивать налоги и штрафы через Систему быстрых платежей (СБП).

"Сервис позволит существенно ускорить зачисление средств в пользу госорганов, поскольку деньги поступят мгновенно", - пояснили в пресс-службе ВТБ изданию "Газета.ru".

Отмечается, что нововведение поможет улучшить качество сбора бюджетных платежей, снизить число ошибочных платежей.

Ранее стало известно, что система быстрых платежей (СБП) набирает популярность у россиян. С момента запуска системы до середины декабря 2021 года сумма переводов между физическими лицами составила 5,4 трлн рублей, рассказывает ФАН.

Напомним, президент России Владимир Путин уже призывал крупнейшие российские банки подключиться к системе быстрых платежей к 1 июля 2021 года.