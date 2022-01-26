Американский телеведущий пошутил о «побеге» Зеленского из Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Американский телеведущий и комик Стивен Кольбер в эфире телеканала CBS высмеял президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, юморист заметил, что в своем обращении к украинцам глава государства стоит слишком близко к краю кадра. Пародия была опубликована в Twitter-аккаунте комика.

- Окей, это хорошие слова. Но по какой причине он говорит их, стоя так близко к краю кадра? «Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет, <…> упс, я обязательно скоро вернусь», — пошутил Кольбер.

Примечательно, что Стивен Кольбер в 2007 году пытался выступить в качестве кандидата на пост президента США и получил поддержку более 1 миллиона американцев. Однако демократическая партия Южной Каролины выступила против его кандидатуры, и Кольбер отказался от своих намерений.

Напомним, американский телеканал CNN в прямом эфире 25 января обозначил Харьков российским городом. В сюжете о ситуации вокруг Украины и военных учениях России в правом верхнем углу на протяжении 20 секунд высвечивалась надпись «Харьков, Россия», которая, по мнению редакторов CNN, обозначала возможное место проведения учений российских Вооруженных сил. На этот факт обратил внимание телеканал RT, отметив, что американский канал на фоне заявлений разведки США о якобы готовящемся «российском вторжении» «уже изменил границы» Незалежной, назвав расположенный на востоке страны украинский город Харьков частью России.