Телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом

В сюжете CNN о ситуации вокруг Украины в правом верхнем углу 20 секунд высвечивалась надпись «Харьков, Россия» Фото: Кадр видео

Американский телеканал CNN в прямом эфире 25 января обозначил Харьков российским городом. В сюжете о ситуации вокруг Украины и военных учениях России в правом верхнем углу на протяжении 20 секунд высвечивалась надпись «Харьков, Россия», которая, по мнению редакторов CNN, обозначала возможное место проведения учений российских Вооруженных сил.

На этот факт обратил внимание телеканал RT, отметив, что американский канал на фоне заявлений разведки США о якобы готовящемся «российском вторжении» «уже изменил границы» Незалежной, назвав расположенный на востоке страны украинский город Харьков частью России.

В этом сюжете, который транслировался перед интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, телеканал показал танки и другую военную технику, а также установки разминирования местности.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы может оккупировать Харьков. По мнению представителя главы государства, «это просто был гипотетический сценарий».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Война нервов! Как Запад повышает ставки на Украине

Эвакуация посольств, открытые поставки оружия и поток фейков. Как западные политики подталкивают Киев к реальной войне с Россией (подробности).