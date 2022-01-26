Лавров заявил о потере генсеком НАТО Столтенбергом «связи с реальностью»

Лавров заявил о потере генсеком НАТО «связи с реальностью» Фото: Фото: Александр Щербак / ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно «потерял связь с реальностью», его заявления трудно рассматривать всерьез, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», – сказал глава российского МИД в беседе с журналистами, комментируя слова генсека альянса о наращивании военного присутствия на востоке Европы.

Как писал сайт kp.ru, накануне Йенс Столтенберг заявил, что не исключает дальнейшего наращивания военного присутствия НАТО на восточном фланге. Он мотивировал это тем, что альянс не видит деэскалации со стороны России.

По мнению генсека НАТО, РФ продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. В то же время Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать свои войска на территории Украины.