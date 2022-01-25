Столтенберг не исключил дальнейшего наращивания присутствия НАТО на восточном фланге

Столтенберг не исключил наращивания военного присутствия НАТО на восточном фланге. Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает дальнейшего наращивания военного присутствия НАТО на восточном фланге. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN во вторник 25 января.

Столтенберг мотивировал это тем, что НАТО не видит деэскалации со стороны России. По мнению генсека НАТО, Российская Федерация продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной.

«Наращивание сил продолжается. Мы не видим деэскалации со стороны России. Напротив, мы видим обратную ситуацию, сейчас сил на границе еще больше», - сказал Столтенберг.

В то же время Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать свои войска на территории Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что страны НАТО не готовы направлять войска в Украину, так как она не является членом альянса.

Также на kp.ru сообщалось, что о нежелании президента США Джо Байдена отправлять американских военных на Украину заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.