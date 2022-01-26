В Москве из-за ситуации с коронавирусом усилят контроль в общественных местах

В Москве Роспотребнадзор усиливает контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественных местах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Москве усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Об этом в среду 26 января сообщили в Роспотребнадзоре. Контроль на объектах торговли, общественного питания, в гостиницах, хостелах, на транспорте, спортивных объектах и в других местах, где собираются люди, должен быть усилен из-за сложной ситуации с коронавирусом, отметили в ведомстве.

С начала года Роспотребнадзор провел в Москве 693 проверки и на 144 объектах нашел нарушения. В общественных местах не следят за соблюдением посетителями социальной дистанции, не измеряют посетителям температуру и не контролируют, чтобы они были в масках. Часто со спущенными масками работают и сотрудники, а на предприятиях и организациях нет запаса масок и антисептиков. Сотрудникам не измеряют температуру, а руководители объектов не знают, сколько людей из числа персонала переболели ковидом или вакцинировались. Найдены и другие нарушения, отметили в ведомстве.

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