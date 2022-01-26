Как и кому лечить коронавирус на дому: Минздрав выпустил подробную инструкцию

При положительном ПЦР-тесте на ковид и в отсутствии симптомов лечение не нужно, однако необходима самоизоляция и можно получить больничный Фото: Shutterstock

Число заразившихся коронавирусом в России растет, во многих регионах поликлиники переведены на обслуживание тяжело болеющих пациентов. Но те, кто получил положительный ПЦР-тест, но не ощущает никаких признаков ОРВИ или инфекция протекает у него, как обычная простуда – могут не простаивать в очередях перед кабинетом дежурного врача, а лечиться на дому по инструкции, изложенной в памятке Минздрава. Вот что там рекомендовано:

ЕСЛИ ВЫ ПРИВИТЫ И РЕВАКЦИНИРОВАНЫ ОТ КОВИДА ИЛИ ПЕРЕБОЛЕЛИ

При положительном ПЦР-тесте на ковид и в отсутствии симптомов

Лечение не нужно, однако необходима самоизоляция и можно получить больничный (его откроют дистанционно после вашего звонка по 122). Не забывайте измерять температуру тела не реже 1 раза в сутки, чтобы убедиться, что не заболеваете.

Если есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5), но нет результата ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 и при этом:

- вы не относитесь к группе риска:

- вам меньше 60 лет;

- у вас нет хронических заболеваний (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния);

- нет избыточного веса,

Ваши действия следующие:

- Оставайтесь дома;

- Чтобы открыть больничный или для получения справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в call-центр вашей поликлиники.

- Если живете не один, изолируйтесь в отдельной комнате, исключите близкое общение с родными,

При выходе из комнаты носите маску. Домочадцы тоже должны находиться в квартире в масках или респираторах.

- Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).

- Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров воды или морсов в сутки при повышенной температуре тела).

- Измеряйте температуру тела не реже 3-х раз в сутки.

- При возможности измеряйте уровень сатурации (насыщение крови кислородом) пульсоксиметром 2 раза в день (Нормальным считается показатель не ниже 95-96%, причем отступление в 1-2% от нормы уже считаются важными).

- Можно использовать доступные противовирусные препараты, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа). Беременным - только по назначению врача.

- При насморке и заложенности носа рекомендуется промывать носовые ходы солевыми растворами, в том числе на основе морской воды (продаются в аптеках в виде спреев, душей и т.п. Можно сделать раствор самостоятельно).

- При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев.

- Если температура поднялась выше 38, применяйте жаропонижающее – парацетамол, ибупрофен.

- Не забывайте про витамин С и витамин D (используйте в соответствии с инструкциями по применению).

НЕ ПРОПУСТИТЕ УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ:

- Если температура выше 38 и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих, позвоните в call-центр поликлиники, или в единую службу «122» для дистанционной консультации с врачом.

- Если появилась одышка, вы чувствуете, что не хватает воздуха, есть боли за грудной, трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или есть учащение дыхания, вызывайте скорую помощь.

ВАЖНО: антибиотики без назначения врача принимать не стоит.

ЕСЛИ ВЫ ВАКЦИНИРОВАНЫ И РЕВАКЦИНИРОВАНЫ, НО В ГРУППЕ РИСКА

При положительном ПЦР-тесте на ковид и отсутствии симптомов и в случае, если вы относитесь к группе риска, стоит соблюдать самоизоляцию.

При этом продолжайте принимать все назначенные врачом препараты для контроля хронического заболевания в прежней дозировке, а лечение от ковида, если потребуется, будет назначено врачом.

При симптомах ОРВИ:

- кашель;

- насморк;

- першение или боль в горле;

- повышение температуры выше 38.

Нужно позвонить в call-центр поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником.

! При появлении:

- одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%;

- повышения температуры выше 38.

Вызывать скорую медицинскую помощь по телефону «103».

ЕСЛИ ВЫ НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ И НЕ БОЛЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ

При появлении любых симптомов ОРВИ и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики, а также в случае положительного ПЦР-теста на ковид и вне зависимости от симптомов:

- Оставайтесь дома.

- Позвоните в единую службу «122» или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации.

Если состояние ухудшается, вызывайте скорую помощь.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ РЕБЁНОК

- Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.

- Не занимайтесь самостоятельно лечением ребенка.

- Позвоните в единую службу «122» или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации.

- В случае ухудшения состояния вызывайте скорую помощь.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками.

МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ ВСЕМ

- использовать защитные маски или респираторы в закрытых помещениях,

- тщательно и часто мыть руки с мылом, если нет такой возможности - обрабатывать антисептиком,

- сохранять дистанцию 1,5-2 метра,

- пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.

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