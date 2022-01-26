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Здоровье26 января 2022 14:25

Голикова заявила о росте госпитализации детей с коронавирусом

Голикова заявила о росте госпитализации детей с коронавирусом на 36,5% за два дня
Мария ПАВЛОВА
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Голикова сообщила об увеличении числа госпитализированных с ковидом детей.

Голикова сообщила об увеличении числа госпитализированных с ковидом детей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об увеличении госпитализированных с коронавирусной инфекцией детей. По словам Голиковой, за последние два дня число детей, которым потребовалось лечение от COVID-19 в стационаре, выросло на 36,5 процента. Об этом Татьяна Голикова заявила в среду 26 января на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер отметила, что рост госпитализированных с коронавирусом среди детей представляет предмет особого внимания.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом усилят контроль в общественных местах. Подробности здесь.

Минздрав выпустил подробную инструкцию о том, в каких случаях можно лечить коронавирусную инфекцию на дому и как это правильно делать.Также на kp.ru сообщалось, что Минздрав России одобрил препарат от коронавируса компании AstraZeneca, созданный на основе комбинации моноклональных антител.