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Здоровье26 января 2022 13:16

Минздрав России одобрил препарат от коронавируса компании AstraZeneca

Он создан на основе комбинации моноклональных антител
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Минздрав России одобрил препарат от коронавируса компании AstraZeneca

Минздрав России одобрил препарат от коронавируса компании AstraZeneca

Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения России одобрило препарат против коронавирусной инфекции Evusheld от компании AstraZeneca для обращения на территории РФ.

Как сказано в реестре решений об обращении лекарственных препаратов, Evusheld выпускается в форме раствора для инъекций. В Россию его ввезут в количестве 3,5 тысячи упаковок в дозировке 150 мг + 150 мг.

По информации ТАСС, AstraZeneca получила разрешение Минздрава РФ в понедельник, 24 января. Препарат создан на основе комбинации моноклональных антител – тиксагевимаба и цилгавимаба. Ранее в компании заявляли, что Evusheld предотвращает развитие тяжелой формы коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе научно исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл».

Напомним, в ноябре 2021 Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М».