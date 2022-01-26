Минздрав России одобрил препарат от коронавируса компании AstraZeneca Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения России одобрило препарат против коронавирусной инфекции Evusheld от компании AstraZeneca для обращения на территории РФ.

Как сказано в реестре решений об обращении лекарственных препаратов, Evusheld выпускается в форме раствора для инъекций. В Россию его ввезут в количестве 3,5 тысячи упаковок в дозировке 150 мг + 150 мг.

По информации ТАСС, AstraZeneca получила разрешение Минздрава РФ в понедельник, 24 января. Препарат создан на основе комбинации моноклональных антител – тиксагевимаба и цилгавимаба. Ранее в компании заявляли, что Evusheld предотвращает развитие тяжелой формы коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе научно исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл».

Напомним, в ноябре 2021 Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М».