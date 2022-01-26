Путин заявил о необходимости продолжить плановую медицинскую помощь детям при пандемии

Глава государства распорядился обратить особое внимание на маленьких пациентов в этот период. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость продолжения предоставления плановой медицинской помощи детям, несмотря на распространения коронавируса.

"Мне известно, что у нас в России некоторые лечебные учреждения детского профиля прекращают, к сожалению, свою деятельность по оказанию плановой помощи. Все же следует хотя бы в отношении детей предпринять все возможные меры для того, чтобы плановую помощь продолжили оказывать", – заявил российский лидер в ходе совещания членами правительства сегодня, 26 января.

Владимир Путин высказался по этой проблеме после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая рассказала о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России.

Президент попросил использовать прошлогодний опыт с распределением потоков пациентов

"Надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом, так называемое перемаршрутирование. Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь", - обратился президент.

Татьяна Голикова ответила, что остановки всей плановой медпомощи детям не предполагается:

"Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь. Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи так же и останутся – в обычном режиме, без закрытия", - пояснила она.

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