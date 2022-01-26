Правозащитник Мельников считает, что законом о пожизненном сроке для педофилов будут пользоваться мошенники

Как считает глава Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников новые поправки, безусловно, принесут пользу. Но, как он предполагает, могут начаться мошенничества. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Закон о пожизненном тюремном сроке для педофилов может стать для мошенников лазейкой для множества манипуляций. Такое мнение озвучили эксперты, опрошенные Kp.ru.

Как считает глава Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников новые поправки, безусловно, принесут пользу. Но, как он предполагает, могут начаться мошенничества.

"Девушки будут намеренно соблазнять мужчин, скрывать свой возраст, а потом к ним придут якобы братья, сватья и начнут вымогать деньги, угрожая посадить в тюрьму пожизненно", – предупредил эксперт.

Также Мельников отметил, что изнасилование является особо тяжким преступлением, особенно в отношении несовершеннолетних. Он напомнил, что ранее такое деяние наказывалось сроком до 20 лет.

"А теперь могут дать и пожизненное, ведь возраст жертв теперь увеличили до 18 лет. А как же, любопытно, возраст согласия с 16 лет? Ведь нередко же такое случается, что девушке 16, а ее парню 19 лет. И родители решат написать на него заявлению в полицию", – отметил глава Международного комитета защиты прав человека.

Напомним, сегодня стало известно, что в России Совфедом были приняты поправки к закону, согласно которым за педофилию будут давать пожизненный срок. Причем это будет касаться не только рецидивистов, но и тех, кто осужден впервые за преступления против двух и более детей.