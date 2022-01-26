Шестеро россиян задержаны в Германии за незаконный въезд в страну

В Германии задержали шестерых россиян при попытке незаконно пересечь границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Германии задержала группы из шести граждан России во время попытки незаконно пересечь границу страны.

- Утром во вторник федеральная полиция установила на федеральной трассе 15 нелегальный провоз семьи россиян. Около 04:30 экстренные службы проверили две машины, следующие из Польши. <...> Помимо 24-летнего и 26-летнего водителей, в обеих машинах находились в общей сложности шесть граждан России, — приводит сообщение пресс-службы немецкий правоохранительных органов РИА Новости.

Уточняется, что группа задержанных россиян состоит из двух взрослых и четырех детей. Они предъявили просроченные польские документы о разрешении на жительство. Двух водителей-украинцев вернули в Польшу.

Начато расследование дела. Семью передали в пункт первичного приема мигрантов земли Бранденбург.

В июне 2021 года американский суд вынес приговор россиянину Евгению Глущенко, который в 2019 незаконно пересек границу с Мексикой и был ранен. Ранее мужчина уже отбывал срок и был депортирован за подобное преступление. Теперь ему снова грозит депортация. Глущенко согласился сотрудничать со следствием и признал свою вину. Согласно сделке, ему вынесли приговор с учетом времени содержания под стражей. На тот момент мужчина провел уже 150 дней. В сделке о признании вины говорилось, что его депортация «практически неизбежна».