Финансовый аналитик назвал правила, которые помогут не прогореть на бирже Фото: Shutterstock

Последние годы инвестиционный рынок привлекает все больше и больше участников. Ставки по банковским вкладам слишком низкие и многим кажется реальной возможность увеличить капитал, инвестируя в ценные бумаги.

Международный финансовый аналитик Андрей Плотников рассказал, кто может разбогатеть на торговле акциями и как не прогореть на бирже.

Прежде всего он советует не принимать за чистую монету истории из интернета, что кто-то стал сказочно богат, играя на бирже.

Для участия в торгах нужно выбрать брокера. Он может быть российский или зарубежный и уже на его платформе совершать операции. У посредника должна быть лицензия, это обязательное условие.

С брокером заключается договор на ведение брокерского счета. Туда пользователь переводит деньги и выбирает, во что их вложить.

Умножить капитал получается только у тех, кто готов вникать в сложные механизмы работы всей системы. Кроме того, подобный заработок сопряжен с риском.

Тем кто не готов рисковать, стоит выбрать иные способы сохранения средств. Например, купить золото, открыть обычный депозит и довольствоваться малыми процентами.

- Если человека пугает высокая волатильность – это изменение стоимости портфеля за короткий период, то стоит вести консервативные стратегии торговли. Они принесут максимум 8-10% годовых в долларах США, — отметил эксперт в беседе с Пятым каналом.

Есть негласное плавило: чем больше вы готовы не трогать свой капитал, тем больше со временем он принесет вам денег.

Люди, которые когда-то купили биткоины по 2-3 доллара, теперь имеют огромный капитал на руках. Но они даже сейчас не продают свои активы. Для них существуют отельные платформы, передает ФАН

Бывают примеры, когда удается «сорвать куш».

- Иногда люди удачно заходят на падении рынка и покупают какие-то акции, а через полгода эти же акции неплохо вырастают и приносят человеку 20-30%. Но это не сказочные проценты, — отметил эксперт.

Тем временем тысячи россиян считают себя жертвами финансовых пирамид. Виной всему мода на инвестиции, уверены те, кто потерял сбережения, передает телеканал "360".