В России подняли минимальные цены на водку, коньяк и бренди. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Российское министерство финансов опубликовало приказ, согласно которому поднимаются минимальные цены на крепкий алкоголь. Подробности сообщает Интерфакс.

Согласно документу, минимальная розничная цена водки теперь составляет 261 рубль, бренди - 348 рублей, коньяка - 480 рублей. Цены приведены в расчете за поллитра напитка. В 2021 году они соответственно составляли 243 рубля, 324 рубля и 446 рублей.

Минимальная отпускная цена полулитра бренди выросла с 256 до 270 рублей, оптовая - с 269 до 284 рублей. Отпускная цена 0,5 литра коньяка подросла с 352 до 371 рубля, оптовая с 370 до 391 рубля. Минимальная отпускная цена на половину литра водки у производителей теперь составит 214 рублей (ранее 203 рубля), оптовая - 222 рубля (была 210 рублей).

Минимальные цены на алкоголь в России введены как мера для борьбы с «теневиками». Вначале были установлены минимальные цены на водку в 2009 году, позже – на коньяк и шампанское.

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