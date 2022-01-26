Названы самые популярные уловки E-mail-мошенников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенники регулярно изобретают все новые и новые схемы обмана россиян, но и про старые испытанные методы они также не забывают. Рассылки с фейковыми ссылками, обещаниями выигрышей и наследства применяются уже много лет, но, судя по всему, по-прежнему приносят свои плоды.

По данным исследования «Яндекс 360», в 2021 году самой популярной уловкой мошенников, рассылающих письма по электронной почте, стало предложение лотерейных билетов.

Авторы рассылок представлялись партнерами лотереи и дарили билеты «Русского лото» получателю письма.

Второе место по популярности – предложение оформить льготы, пособия, компенсации и иные выплаты. Причем, чтобы повысить градус доверия, указывались реальные государственные учреждения, которые предоставляют подобные льготы.

- Такие спам-рассылки опасны тем, что обычно содержат просьбы указать платёжные данные или другую важную информацию, которая может попасть в руки злоумышленников, — цитирует исследователей NEWS.ru.

В топ-5 популярных уловок так же вошли обещания вернуть платежи по различным страховкам. Информирование об ошибочном зачислении средств на баланс электронного кошелька и письма пустышки.

Последние опасны тем, что пользователь, получив пустое письмо, открывает прикрепленный к нему файл. Именно там и содержится весь вредоносный контент.

Чуть реже использовались рассылки с приглашениями на встречи. А порой встречались поддельные истории переписок, так, по мнению мошенников, можно убедить пользователя, что он уже общался с абонентом.

Кстати, ежедневно сервис отправляет в спам порядка 55 миллионов электронных писем. То есть, почти каждое третье послание.

Ранее Директор по развитию «Ростелеком-Солар», эксперт направления «Киберграмотность населения» Олег Седов в разговоре с ФАН оценил прогноз, что через несколько лет россияне откажутся от использования пластиковых банковских карт и перейдут на электронные носители. Специалист дал совет, как защитить такие карты от мошенников.

В свою очередь заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT рассказал о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок.