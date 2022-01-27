В комитете по охране здоровья Госдумы объяснили смысл памятки по легкому заражению ковидом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав выпустил памятку для россиян на случай заражения коронавирусной инфекцией. В брошюре рассмотрено несколько вариантов развития событий, в том числе легкое бессимптомное течение, при котором лицам, переболевшим вирусом менее полугода назад, лечение не нужно.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов объяснил, зачем этот пункт включили в общий список.

Парламентарий подчеркивает, что россияне должны знать как протекает «омикрон» штамм коронавируса и если действовать согласно рекомендации, подобрав свой сценарий, то можно снизить нагрузку на учреждения здравоохранения.

Те, кто болеют в легкой форме, согласно инструкции, могут не обращаться в больницу. А это значит, что в это время врачи смогут оказать помощь тем, кто тяжело переносит болезнь и нуждается в сопровождении медиков

- Появление памятки — это возможность рассказать гражданам, как себя вести в случае появления симптомов ОРВИ или коронавирусной инфекции, в каких случаях обращаться за медицинской помощью, — объяснил депутат в беседе с Life.

«Омикрон» штамм считается менее опасным, чем его предшественник «дельта». Он переносится легче, но при этом имеет очень высокую способность к распространению, поэтому так стремительно растут показатели заболеваемости в мире.

Памятка Минздрава также содержит рекомендации для групп риска, невакцинированных и детей. В документе подчеркивается, что не стоит самостоятельно принимать антибиотики, пишет RT.

Тем временем в России продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поддержал мнение о том, что данные результатов исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» должны публиковаться в открытом доступе, сообщает NEWS.ru.