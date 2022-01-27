Дизайнер интерьеров дала советы по обустройству офиса, которые поднимут работоспособность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дизайнер интерьеров Зульфия Даева дала советы по обустройству офисов, которые помогут повысить продуктивность работы. Правильный дизайн офиса может увеличить показатели на 30%, важно знать, как задать рабочий настрой.

Освещение

Оно должно быть достаточным, чтобы у человека не болели глаза. Если света не хватает, стоит использовать настольную лампу. В случае чрезмерного света из окна – подойдут жалюзи.

Рабочий стол

Не будем говорить про его удобство. Эксперт обращает внимание на питьевую воду. Она всегда должна быть здесь в достаточном количестве. Недостаток воды негативно сказывается на работе мозга, а ее регулярное употребление, наоборот, активизирует и делает более продуктивной мозговую деятельность.

Какие б задачи не стояли перед сотрудником, не стоит забывать о небольших перерывах. Нужно хотя бы на 10 минут в день отвлекаться на любимое дело, например, читать отрывок из какой-то книги. Такая техника приведет к ускорению мыслительных процессов.

На столе или в зоне видимости работника стоит разместить часы. Это поможет ему контролировать время и быстрее справляться с задачами.

Растения

- Наличие живых комнатных растений позитивно скажется на продуктивности труда. Например, на стол можно поставить небольшой бонсай. Или разместить со столом красивое мощное растение в напольном кашпо. Окружите себя зелеными растениями и увидите, что ваша продуктивность повысится, — советует эксперт в беседе с Пятым каналом.

Базовые потребности

Не стоит забывать, что в офисе должно быть комфортно. Хорошая вентиляция обеспечит свежий воздух, зимой и летом поддерживаться комфортная температура, санузлы должны быть чистыми.

Ключевые ошибки в оформлении офиса

Если рабочее пространство создано по принципу «опенспейс», то должны быть места, где можно уединиться и побыть хоть немного одному.

- Есть люди, которым это нужно хотя бы на 5-10 минут в день. Возможно, это будет небольшая комната с креслами и библиотекой. Что-то, что позволит расслабиться, - советует Даева.

В вопросах декора помещения стоит избегать обилия мелких деталей и картин с сюжетом, так как они приковывают внимание и отвлекают от работы.

Не подойдут для интерьера портьеры, красивые люстры, тканевые шторы. Все это больше напоминает дом, чем работу.

Работоспособность может снижаться не только из-за неправильно оформленного интерьера, но из-за сезонных депрессий.

Клинический психолог и писатель Михаил Хорс в беседе с RT назвал возможные причины недуга и дал советы, как его победить.

В этом вопросе также важна системность и настрой на рабочий ритм. Психологи рекомендуют следить за режимом сна и стараться не нарушать его даже в выходные дни, пишет газета "Известия".