В России планируют создать систему, блокирующую подменные номера Фото: Олег ЗОЛОТО

В России может появиться «умная» система, которая сможет блокировать подменные номера. Вопросами ее разработки озадачен Роскомнадзор.

Подведомственный ему ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) уже заказал исследование соответствующей технологии. Если оно пройдет успешно, то появится возможность создать алгоритм, который сможет выявлять звонки с подменных номеров.

Чаще всего их используют мошенники, чтобы убедить жертву, что звонок поступает, например, из банка.

Стоимость первичного этапа работ оценивается в 8,2 миллиона рублей

Крупнейшие операторы сотовой связи осведомлены о разработке, но уверяют, что нечто подобное используется уже сейчас.

- Главная особенность алгоритма в том, что он должен работать как в сети оператора, принимающего звонки, так и в сети оператора-инициатора вызова, — рассказал «Известиям» директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Собеседник издания отмечает, что ежедневно оператор предотвращает порядка 500 тысяч подобных соединений.

Стоит отметить, что в 2021 году телефонные мошенники выманили у россиян более 45 миллиардов рублей.

Ранее в подмосковной Лобне сотрудница банка раскрыла мошенников и помешала им обокрасть пенсионера на 800 тысяч рублей. Мужчина пришел в банк и попросила девушку снять с его счёта все накопленные сбережения. Вместе с тем дедушка рассказал, что его дочь сбила на машине человека. Это и стало тревожным сигналом, пишет Life.

По сведениям судебного департамента Верховного суда, ежегодно в России осуждают около 500 человек за преступления, связанные с незаконным доступом к базам данных и продажей личной информации. Эксперты отмечают, что чаще всего персональные данные утекают из госкомпаний, банков и у мобильных операторов. Затем эту информацию используют мошенники, например, для оформления кредитов онлайн, сообщает RT.