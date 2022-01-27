Грызлов: Украина демонстрирует нескрываемый саботаж минских соглашений

Полпред России в трехсторонней Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полпред России в трехсторонней Контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины Борис Грызлов после прошедшего 26 января заседания рассказал, что Киев демонстрирует нескрываемый саботаж минского переговорного процесса и в очередной раз заблокировал согласование предложенной Донбассом дорожной карты.

«Налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины», - сказал он журналистам.

По словам Бориса Грызлова, «в ходе заседания Контактной группы и накануне в рабочих группах украинская сторона в очередной раз не предоставила свою позицию по проекту дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, внесенному Донецком и Луганском в октябре 2020 года». Таким образом, Украина игнорирует их предложения, «не допуская диалога Киева и Донбасса по политическому урегулированию, предусмотренного Минскими соглашениями».

Кроме того, Украина нарушает условия перемирия и отвода тяжелых вооружений в Донбассе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники, однако украинская сторона регулярно нарушает условия перемирия, обстреливая города и поселки.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что Украина стянула к Донбассу 120-тысячную армию, тяжелое оружие и увеличила число обстрелов в пять раз.

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