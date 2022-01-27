Сегодня на стартовой странице Google.ru — дудл, посвященный 180-летию русского художника Архипа Куинджи Фото: скриншот

27 января поисковик Google посвятил свой логотип 180-летию русского художника Архипа Куинджи, который создал абсолютно новую технику живописи, объединив свои знания в области химии и физики с элементами импрессионизма и романтизма. Именно это позволило ему изобразить природу так, как никогда раньше. Сегодня на стартовой странице Google.ru — дудл в честь великого русского живописца.

Архип Иванович Куинджи (в переводе с урумского фамилия Куинджи означает «золотых дел мастер») родился в 1842 году в приморском городе Мариуполь Екатеринославской губернии, в семье бедного сапожника-грека. Родители Архипа умерли рано, и его забрали к себе дядя и тетя по отцовской линии. Семья жила очень бедно, поэтому мальчику с детства приходилось много работать, но все свое свободное время будущий живописец посвящал рисованию. Считается, что первым его талант разглядел хлеботорговец, у которого подрабатывал юный Куинджи. Именно он и вдохновил начинающего художника пойти в ученики к известному маринисту Ивану Айвазовскому.

Парнишка прошел от своего родного города до мастерской Айвазовского в Феодосии более 400 км, однако известный художник сослался на занятость и посоветовал юноше отправиться в Санкт-Петербург в Академию художеств.

Молодой человек внял совету мастера. В Академии художеств Архип Куинджи не только занимался живописью, но и изучал физические свойства света вместе с знаменитым русским химиком Дмитрием Менделеевым.

Однако в Академии придерживались жестких традиций живописи, уделяя недостаточно внимания новаторским европейским техникам, что сильно расстраивало Куинджи. В результате “бунта четырнадцати” он вместе с 13-ю выдающимися художниками своего времени покинул Академию и стал одним из основателей товарищества Передвижников. Выбрав свободу творчества, Куинджи отправился писать пейзажи русской деревни.

В своих работах Куинджи смог передать масштаб и простор природных пейзажей родного края того времени. Завораживающий реализм сделал его картины знаменитыми и привлекает наше внимание по сей день. Например, «Красный закат на Днепре, 1905–1908» до сих пор остается одной из самых известных его работ. Сегодня работы художника можно найти в музее-квартире Архипа Куинджи в Санкт-Петербурге или в Третьяковской галерее в Москве, напоминает пресс-служба Google.ru.