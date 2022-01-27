Биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении коронавируса NeoCov в ЮАР

У летучих мышей в ЮАР нашли новый коронавирус, способный заразить человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биологи из Уханьского университета сообщили, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружен потенциально опасный для людей коронавирус летучих мышей NeoCov — близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS-CoV.

В опубликованном на портале bioRxiv исследовании говорится, что пока этот вирус опасен только для самих летучих мышей, однако хватит только одной мутации в геноме, чтобы из-за него появились новая угроза для человечества. Китайские ученые объясняют, что NeoCov проникает в клетки легких своего носителя, используя ту же схему, что и коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель заболевания COVID-19.

По мнению биологов из Уханя, необходимо тщательно отслеживать распространение этой группы вирусов, «учитывая их потенциал появления у людей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее канадские ученые из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia – UBC) провели первый в мире структурный анализ спайкового белка штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон» и показали, чем вирус-мутант прикрепляется к клеткам человека.

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