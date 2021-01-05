ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ «БОЛЕЗНЬ Х»- У вас в продаже календари на 2021 год есть? - Да вы, я смотрю, оптимист.Начало нового года как будто решило подтвердить эту пугающую шутку, принеся новость о загадочной и непознанной инфекции в Демократической Республике Конго. Новую напасть с легкой руки американских журналистов стали называть «болезнью Х» («Disease X»). Звучит таинственно и устрашающе, но на самом деле это официальный термин, введенный в 2018-м году Всемирной организацией здравоохранения.Утверждая ежегодный список наиболее опасных патогенов, которые могут вызвать серьезные вспышки и даже пандемии, ВОЗ тогда впервые включила в него «болезнь Х». И дала разъяснение: речь идет о том, что международная эпидемия может всполыхнуть от возбудителя, который в настоящее время неизвестен в числе вызывающих заболевания человека. Эксперты предположили, что источником новой массовой болезни могут стать мутации уже известных патогенов или инфекции, переходящие к людям от животных (зоонозы). Поэтому важно отслеживать эволюцию и распространение потенциально опасных вирусов. А также вести исследования для возможности быстрой разработки вакцин и лекарств, чтобы оперативно отреагировать на возникшую угрозу, подчеркивают в ВОЗ.«НАЧАЛО КАК У ЭБОЛЫ»В прошлом году многие решили, что накрывший мир ковид и есть та самая «болезнь Х». Но в нынешнем списке потенциальных источников пандемий значится и COVID-19, и «Disease X». С коронавирусной инфекцией мы уже познакомились, она перестала быть неопознанным заболеванием, поэтому вышла из категории «болезни Х», поясняют специалисты. Неужели на вакантное место нашелся новый кандидат?!Весть о возможном преемнике опасной инфекции пришла от конголезского микробиолога Жан-Жака Муембе-Тамфума. В медицинском мире ученый известен как «охотник за Эболой». В 1976 году он работал в бельгийском госпитале в деревне Ямбуку (Конго тогда называлась Заиром и была колонией Бельгии) и впервые столкнулся с жертвами незнакомой болезни, которые умирали от обширных кровоизлияний. Погибали более 80% зараженных. Как сообщают международные источники, Муембе-Тамфун сначала взял биопсию печени сгоревших от новой инфекции монахинь. Но раскрыть тайну возбудителя страшного заболевания не удалось. Позднее исследователь взял кровь у больной медсестры. Пробирки отправили на анализ в Институт тропической медицины в Антверпене (Бельгия) и в США. Ученые смогли обнаружить вирус в форме червя. Его назвали «Эбола» в честь реки, протекавшей недалеко от первого обнаруженного очага вспышки болезни.Сейчас профессор Муембе возглавляет Национальный институт биомедицинских исследований Демократической Республики Конго (INRB) в Киншасе. К нему поступили образцы биоматериалов пациентки, госпитализированной с небольшом городке Ингенде на западе ДРК. Как рассказал журналистам лечащий врач больной, женщину положили в больницу с симптомами, похожими на первые признаки гемморагической лихорадки Эбола: высокой температурой и диареей. Однако анализы, взятые на месте, не подтвердили ожидаемый диагноз. Материалы направили на перепроверку в INRB. Здесь, по словам Жан-Жака Муембе-Тамфума, использовали реактивы для определения всех других известных заболеваний с похожими симптомами. И — опять по нулям. Возбудитель болезни остался неопознанным.МОНСТР ИЗ ЛЕСАГлава медицинской службы Ингенде доктор Кристиан Бомпаланга рассказал о еще нескольких подозрительных случаях. «По симптомам очень похоже на Эболу, но когда мы делаем тесты, они оказываются отрицательными», пояснил он. Поставить диагнозы пока не удается. В интервью журналистам CNN профессор Муембе-Тамфум подтвердил, что нельзя исключать: первая госпитализированная женщина стала «нулевым» пациентом пока не знакомой человечеству высоко опасной инфекции. Ученый отметил, что вполне ожидаемо к нам может прийти вирус, который будет сочетать заразность ковида и летальность Эболы. И появится этот монстр… из леса.Вернее, из тех мест, где люди активно вторгаются в дикую природу, уничтожая тропические леса. В одном из исследований 2017 года анализ съемок со спутников показал: 25 из 27 вспышек лихорадки Эбола в Центральной и Западной Африке в период с 2001 по 2014 годы начались в местах, где произошло обезлесение. Люди вытесняют диких животных из мест их обитания, вступают в близкий контакт. И расплачиваются «перескакиванием» вирусов от зверей к человеку.Кстати, именно так произошло и с коронавирусом SARS-CoV-2, считает российско-американский генетик, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова. «Он пришел к нам от животных, летучих мышей. И случилось это потому, что у нас повсеместно происходит разрушение мест естественного обитания зверей. Теперь эти животные близко контактируют с человеком, а такого не должно быть», - отмечает эксперт.МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВПоводов для тревоги на сегодня нетРоссийские эпидемиологи считают, что поводов бить тревогу на сегодня нет. Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов заявил журналистам, что симптомы конголезской пациентки, описанные профессором Муембе-Тамфумом, необязательно сигналят об инфекционной болезни. Пока не будет установлен возбудитель заболевания, говорить о новой серьезной угрозе для здоровья неоправданно, подчеркнул Горелов.Также специалисты напоминают, что известны случаи передачи инфекции от животных к человеку без последующего распространения между людьми. Нельзя исключать и такой вариант.Роспотребнадзор сообщил, что следит за ситуацией в Конго, изучает все источники и публикации.В ТЕМУОпасная десятка: инфекции, которые в будущем могут стать источниками всемирных эпидемийВот, какие возбудители сегодня считаются самыми опасными и потенциально могут привести ко всемирным вспышкам болезней по мнению экспертов ВОЗ:- COVID-19- Конго-крымская геморрагическая лихорадка- геморрагическая лихорадка Эбола- геморрагическая лихорадка Марбург- лихорадка Ласса- Ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV)- тяжелый острый респираторный синдром (SARS), также известен как «атипичная пневмония»- вирус Нипах- лихорадка Рифт-Валли- вирус Зика.А также гипотетическая «болезнь Х», которая пока неизвестна человечеству.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВанга напророчила «Болезнь Х», а не COVID-19Болгарская прорицательница говорила об опасной инфекции, которая придет из Африки. 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