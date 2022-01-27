Пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе Казахстана отменят

Нурсултан Назарбаев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сенат парламента Казахстана принял поправки в законодательство об отмене пожизненного председательства первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Соответствующее решение принято в четверг, 27 января 2022 года.

Речь идет об исключении из законодательства государства положений, которые закрепляли за Назарбаевым право оставаться председателем Совбеза и Ассамблеи народа Казахстана.

Для вступления решения в силу, оно должно быть утверждено президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Как ранее писал сайт kp.ru, Токаев занял должность председателя Совета безопасности страны, сменив на этом посту бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Об этом Токаев заявил в экстренном обращении к нации 5 января 2022 года, аргументировав решение необходимостью принятия жестких мер по подавлению беспорядков в стране.