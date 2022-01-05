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Общество5 января 2022 15:07

Токаев занял должность председателя Совбеза Казахстана

Касым-Жомарт Токаев занял должность председателя Совбеза Казахстана, которую до этого занимал Назарбаев
Мария ПАВЛОВА
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Президент Казахстана Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны.

Президент Казахстана Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны.

Фото: REUTERS

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев займет должность председателя Совета безопасности страны, сменив на этом посту бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Об этом Токаев заявил в экстренном обращении к нации 5 января 2022 года.

Токаев обратился к нации на фоне массовых протестов, которые продолжаются несколько дней. Поводом к началу беспорядков послужило резкое повышение цен на газ. Протесты начались в нескольких городах, позже охватили многие регионы республики Казахстан.

Сообщается о захвате протестующими административных зданий, поджогах автомобилей, мародерстве, нападениях на силовиков. Президент Токаев сообщил о нескольких убитых протестующими сотрудниках силовых ведомств.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что на посту председателя Совета безопасности предпримет меры по максимально жесткому подавлению протестов. Он также заявил, что протесты не были стихийными, а их организаторы «мотивированы финансово».

Онлайн-трансляция событий, происходящих в Казахстане, идет здесь на kp.ru.