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Политика27 января 2022 5:05

Песков заявил, что Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции

Мероприятие проведут в очном формате
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил официальный представитель Кремля на вопрос, собирается ли российский лидер отправиться в Мюнхен на соответствующее мероприятие.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности в этом году впервые за два года пройдет в очном формате. Она запланирована на 18-20 февраля.

Как ранее писал сайт kp.ru, в графике Владимира Путина на текущую неделю значатся встреча со студентами, общение с Олимпийской сборной России и мемориальные мероприятия, приуроченные к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заседание совета безопасности России, а также несколько личных встреч и телефонных переговоров.