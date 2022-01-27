Медведев упрекнул НАТО в несдержанном обещании о непродвижении на восток

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс обещал России не продвигаться в восточном направлении, но своих слов не сдержал, а сейчас НАТО и вовсе "лезет совсем прямо на наши границы", заявил в интервью журналистам заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Обещали не продвигаться, допустим, на территорию бывшего Советского Союза? Обещали. В разговорах, приватно, так-сяк, - приводит слова Медведева ТАСС. - Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы".

Политик подчеркнул, что теперь отступать уже некуда. Это и стало причиной переговоров по гарантиям безопасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, в том же интервью Медведев подчеркнул, что главный способ избежать войны – договариваться по гарантиям безопасности с учетом того, что недопустимо обеспечивать безопасность одной стороны за счет ущемления этого права другой.