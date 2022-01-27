Медведев назвал гарантии безопасности главной возможностью избежать войны

Дмитрий Медведев / Фото: Екатерина Штукина

Главный способ избежать войны – договариваться по гарантиям безопасности с учетом того, что недопустимо обеспечивать безопасность одной стороны за счет ущемления этого права другой. Об этом заявил в интервью журналистам заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны", - приводит РИА Новости слова Медведева.

В качестве примера он вспомнил слова американского сенатора, который допустил возможность "обмена ядерными ударами" России и США. Такие высказывания Медведев относит к "паранойе". По его словам, даже во время холодной войны подобных заявлений никто не делал, тем более представители власти.

"Тем не менее, такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это — маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно", - заключил политик.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Министерстве иностранных дел РФ подтвердили получение письменного ответа от США на предложения по безопасности. В министерстве сообщили, что документ в среду 26 января передал посол США в Москве Джон Салливан.

Если Вашингтон попросит, то Москва не будет публиковать ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Россия предоставит свой ответ.