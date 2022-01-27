Служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев на заводе в Днепре Фото: REUTERS

На заводе «Южмаш» в Днепре служащий национальной гвардии Украины расстрелял из автомата своих сослуживцев, после чего скрылся с места преступления. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в Министерстве внутренних дел незалежной.

В результате инцидента погибли пять человек, еще пять оказались ранены. На данный момент в городе введен план «Сирена». На место происшествия прибыл командующий гвардией.

«Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат военной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р. при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего скрылся с оружием», — говорится в сообщении ведомства, где также сообщают, что стрельба произошла ночью.

Как уточняется, мотив стрелявшего пока неизвестен.

Украинский солдат-срочник расстрелял сослуживцев

Напомним, накануне несколько человек пострадали при стрельбе в лекционном зале Гейдельбергского университета в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Как сообщалось, стрельбу в университете открыл студент, у которого было несколько ружей, позже стрелявший покончил с собой.