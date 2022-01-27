Медведев назвал катастрофическим сценарий прямого столкновения с НАТО

Дмитрий Медведев / Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Сценарий прямого столкновения России и НАТО был бы самым драматическим, заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о вероятности такого развития событий в случае, если Украина выберет силовой путь в отношении Донбасса.

"Это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий, - приводит слова политика РИА Новости. - И я просто надеюсь, что этого никогда не произойдёт".

Зампредседателя Совбеза отметил, что есть "отдельные сумасшедшие и горячие головы", которые рассуждают на эту тему в США и странах НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же интервью Дмитрий Медведев вспомнил слова американского сенатора, который допустил возможность "обмена ядерными ударами" России и США. Такие высказывания Медведев относит к "паранойе".