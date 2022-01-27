Видео с завода в Днепре, где служащий нацгвардии расстрелял сослуживцев, появилось в Сети

Фото: Нацполиция Украины

Появились первые кадры с места трагедии на заводе «Южмаш» в Днепре, где солдат-срочник расстрелял из автомата Калашникова своих сослуживцев.

На опубликованных кадрах можно увидеть правоохранительные органы, а также следы стрельбы на дверях.

Напомним, стрельбы произошла в 4 утра в четверг, 27 января. Служащий национальной гвардии Украины Рябчук Артемий Юрьевич расстрелял из автомата своих сослуживцев, после чего скрылся с места преступления. В результате происшествия погибли пять человек, а еще пять оказались ранены. В городе был объявлен план «Сирена». На место инцидента прибыл командующий гвардией.

Как писал сайт kp.ru, мотивы стрелка были неизвестны. Отмечалось, что при выдаче оружия солдат «по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ». Депутат Верховной рады позже сообщил о задержании стрелявшего.