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Происшествия27 января 2022 8:03

Устроивший стрельбу в Днепре нацгвардеец задержан

Депутат Рады сообщил о задержании стрелка
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (30)Комментарии (30)(30)
Устроивший стрельбу в Днепре нацгвардеец задержан

Устроивший стрельбу в Днепре нацгвардеец задержан

Фото: REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов задержали бойца Национальной гвардии Украины, который ранее расстрелял из автомата Калашникова своих сослуживцев на заводе «Южмаш» в Днепре. Об этом в четверг, 27 января, сообщил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Расстрелявший сослуживцев на "Южмаше" нацгвардеец задержан в Днепре», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Фото задержания Артемия Рябчука

Фото задержания Артемия Рябчука

Фото: соцсети

Напомним, стрельбу солдат-срочник устроил в 4 утра в четверг, 27 января. Как писал сайт kp.ru, служащий национальной гвардии Украины Рябчук Артемий Юрьевич расстрелял из автомата своих сослуживцев, после чего скрылся с места преступления. В результате инцидента пять человек погибли, а ранены были еще пять человек. В городе ввели план «Сирена». Позже было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктами 1 и 4 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.