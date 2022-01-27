Sky News: НАТО обсуждает создание боевого подразделения в Словакии

НАТО рассматривает вопрос возможности создания боевого подразделения в Восточной Европе Фото: REUTERS

НАТО рассматривает возможность создания боевого подразделения в Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии, сообщает телеканал Sky News.

"Союзники по НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, представители стран, входящих в Североатлантический альянс, обсуждают такой вариант в связи с возможной эскалацией ситуации на Украине.

Как ранее писал сайт kp.ru, газета New York Times со ссылкой на анонимные источники в президентской администрации США сообщила, что в случае предполагаемого "вторжения" России на Украину власти США могут организовать подготовку украинских бойцов на восточном фланге НАТО – в Польше, Румынии и Словакии.

Кроме того, как утверждают источники издания, США "почти наверняка будут поставлять оружие" Киеву, а также не исключено, что Вашингтон и НАТО обеспечат поставки на Украину медицинского оборудования и услуг, и даже, возможно, предоставлять убежище украинцам.