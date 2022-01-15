NYT: США намерены готовить украинских бойцов на территории Польши, Румынии и Словакии

По данным источников газеты, военные инструкторы из США будут готовить украинских бойцов на территории Польши, Румынии и Словакии Фото: REUTERS

В случае предполагаемого «вторжения» России на Украину власти Соединенных Штатов США могут организовать подготовку украинских бойцов на восточном фланге НАТО – в Польше, Румынии и Словакии, сообщает газета New York Times со ссылкой на анонимные источники в президентской администрации США.

По данным неназванных собеседников газеты, в рамках «поддержки» Незалежной американские военные инструкторы будут тренировать и обучать «украинских повстанцев» на территории этих трех стран. Кроме того, как утверждают источники NYT, США «почти наверняка будут поставлять оружие» Киеву, а также не исключено, что Вашингтон и НАТО обеспечат поставки на Украину медицинского оборудования и услуг, и даже, возможно, предоставлять убежище украинцам.

Причем, по словам источников газеты, если Пентагон в случае эскалации напряженности намерен помогать киевским властям открыто, то Центральное разведывательное управление (ЦРУ) будет действовать в этом направлении скрытно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что наша страна якобы готовит «предлог» для «нападения» на Украину. Причем ранее он говорил, что американские разведслужбы не считают, что Россия намерена «нападать» на Украину, однако на сегодняшний день, по его словам, у Вашингтона гораздо меньше уверенности в достоверности собранной американской разведкой информации.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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